Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 430 - 700 USD

- Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing và tuyển dụng dựa trên nhu cầu và mục tiêu của công ty và đối tác.

- Phân tích số liệu và đề xuất và thực hiện các cải tiến liên tục để tối ưu hóa chiến lược marketing và tuyển dụng.

- Nắm bắt và hiểu rõ thị trường lao động và các nền tảng tuyển dụng phổ biến tại Nhật Bản ví dụ như nền tảng tuyển dụng Indeed

- Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và tuyển dụng.

- Liên kết với các bộ phận khác nhau trong công ty để đảm bảo sự phối hợp và hiệu quả trong các hoạt động marketing và tuyển dụng.