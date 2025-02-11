Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 430 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 326 Đường Võ Văn Kiệt, Cô Giang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 430 - 700 USD
- Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing và tuyển dụng dựa trên nhu cầu và mục tiêu của công ty và đối tác.
- Phân tích số liệu và đề xuất và thực hiện các cải tiến liên tục để tối ưu hóa chiến lược marketing và tuyển dụng.
- Nắm bắt và hiểu rõ thị trường lao động và các nền tảng tuyển dụng phổ biến tại Nhật Bản ví dụ như nền tảng tuyển dụng Indeed
- Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và tuyển dụng.
- Liên kết với các bộ phận khác nhau trong công ty để đảm bảo sự phối hợp và hiệu quả trong các hoạt động marketing và tuyển dụng.
Với Mức Lương 430 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Tiếng Nhật hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Trình độ N2 trở lên, nghe nói tiếng Nhật tốt.
- Kỹ năng độc lập, tư duy logic và sáng tạo.
- Khả năng tìm kiếm thông tin, tự học hỏi tốt.
Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
