Tuyển Nhân viên Marketing Aucontech Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Aucontech Co., Ltd
- Hồ Chí Minh: Văn phòng 02, Tầng 08 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
Mục tiêu công việc
- Xây dựng thương hiệu: Nâng cao nhận biết và uy tín của các thương hiệu sản phẩm, giải pháp và dịch vụ mà Aucontech đang cung cấp cho khách hàng trên thị trường Việt Nam.
- Phát triển thị trường: Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng mới
- Tăng trưởng doanh số: Phối hợp chặt chẽ với nhóm Kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch đã đề ra cho các nhóm sản phẩm được giao.
- Cung cấp dịch vụ khách hàng: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua việc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Trách nhiệm chính
Marketing:
o Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing B2B, đa kênh (online và offline) để quảng bá sản phẩm và thương hiệu.
o Quản lý các kênh truyền thông xã hội, website và các tài liệu marketing.
o Tổ chức các sự kiện, hội thảo, triển lãm để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
o Xây dựng nội dung marketing hấp dẫn (bài viết, video, hình ảnh) để thu hút khách hàng.
o Tìm kiếm và kết nối các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (Linkedin, Email marketing, tham gia sự kiện...).
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Aucontech Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aucontech Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI