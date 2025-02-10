Tuyển Nhân viên Marketing Aucontech Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Aucontech Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Aucontech Co., Ltd

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Aucontech Co., Ltd

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng 02, Tầng 08 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Mục tiêu công việc
- Xây dựng thương hiệu: Nâng cao nhận biết và uy tín của các thương hiệu sản phẩm, giải pháp và dịch vụ mà Aucontech đang cung cấp cho khách hàng trên thị trường Việt Nam.
- Phát triển thị trường: Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng mới
- Tăng trưởng doanh số: Phối hợp chặt chẽ với nhóm Kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch đã đề ra cho các nhóm sản phẩm được giao.
- Cung cấp dịch vụ khách hàng: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua việc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Trách nhiệm chính
Marketing:
o Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing B2B, đa kênh (online và offline) để quảng bá sản phẩm và thương hiệu.
o Quản lý các kênh truyền thông xã hội, website và các tài liệu marketing.
o Tổ chức các sự kiện, hội thảo, triển lãm để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
o Xây dựng nội dung marketing hấp dẫn (bài viết, video, hình ảnh) để thu hút khách hàng.
o Tìm kiếm và kết nối các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (Linkedin, Email marketing, tham gia sự kiện...).

Liên Hệ Công Ty

Aucontech Co., Ltd

Aucontech Co., Ltd

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng 02, Tầng 08 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

