Tuyển Nhân viên Marketing TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

* Địa điểm làm việc: 2nd Floor, Tower 2, Capital Place Building, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

* Mô tả công việc:

• Quản lý website, cải tiến/ nâng cấp website của hãng

• Quản lý và phát triển các kênh truyền thông qua mạng xã hội của công ty: Facebook, Youtube, Zalo…

• Xây dựng các chiến lược, kế hoach truyền thông và quảng cáo online cho thương hiệu theo từng giai đoạn.

• Thực hiện triển khai các hoạt động/ chiến dịch truyền thông và quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads…); kết nối doanh nghiệp với các nhóm khách hàng mục tiêu trên các nền tảng online, tăng lượng người yêu thích, theo dõi và tương tác trang fanpage; tăng lượng người truy cập và ở thời gian truy cập website, thu thập danh sách các khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch truyền thông quảng cáo online.

• Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho website vn.toto.com hoặc một dự án trực tuyến: bao gồm nghiên cứu từ khóa, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, tối ưu hóa nội dung, xây dựng liên kết, quản lý sự xuất hiện trên mạng xã hội và thực hiện các biện pháp khác để cải thiện vị trí và hiệu suất của trang web trên các công cụ tìm kiếm như Google

• Quản lý và phát triển kênh E-commerce: xây dựng, theo dõi hoạt động và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình triển khai hoạt động, tổng hợp và làm báo cáo về kết quả hoạt động của kênh.