Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sdragon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Sdragon Việt Nam
Mức lương
600 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà Ba Đình, Số 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 600 - 1,000 USD
- Thiết kế gian hàng Triển lãm.
- Thiết kế Sân khấu, Nội thất Trường quay, Showroom..
- Hoàn thiện gian hàng từ A-Z: lên ý tưởng, bóc tách, làm đồ hoạ..
- Nắm rõ quy trình thiết kế theo hướng dẫn
- Chi tiết công việc sẽ được hướng dẫn và trao đổi khi đến làm.
Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kỹ năng:
- Có kinh nghiệm trong thiết kế Gian hàng triển lãm, nội thất, sự kiện
- Thành thạo 3Dmax , Autocad, Photoshop, Sketup…
- Biết sử dụng Illusstration và các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế
- Ý tưởng tốt, phong phú (do bản chất công việc là luôn luôn sáng tạo, đòi hỏi ý tưởng dồi dào, đa dạng)
- Chịu được áp lực về thời gian và deadline.
- Hết mình vì công việc.
- Luôn có ý chí phấn đấu và quyết tâm cao.
- Biết quản lý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý
Tại Công Ty TNHH Sdragon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
