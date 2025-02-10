Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sdragon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Mức lương 600 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà Ba Đình, Số 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 600 - 1,000 USD

- Thiết kế gian hàng Triển lãm.

- Thiết kế Sân khấu, Nội thất Trường quay, Showroom..

- Hoàn thiện gian hàng từ A-Z: lên ý tưởng, bóc tách, làm đồ hoạ..

- Nắm rõ quy trình thiết kế theo hướng dẫn

- Chi tiết công việc sẽ được hướng dẫn và trao đổi khi đến làm.

Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng:

- Có kinh nghiệm trong thiết kế Gian hàng triển lãm, nội thất, sự kiện

- Thành thạo 3Dmax , Autocad, Photoshop, Sketup…

- Biết sử dụng Illusstration và các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế

- Ý tưởng tốt, phong phú (do bản chất công việc là luôn luôn sáng tạo, đòi hỏi ý tưởng dồi dào, đa dạng)

- Chịu được áp lực về thời gian và deadline.

- Hết mình vì công việc.

- Luôn có ý chí phấn đấu và quyết tâm cao.

- Biết quản lý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý

Tại Công Ty TNHH Sdragon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sdragon Việt Nam

