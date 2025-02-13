Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD

Mức lương 700 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà VICTORY Tower, Tầng 03, số 12 Tân Trào, tòa nhà Victory, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 700 - 900 USD

- Vận hành và phát triển các kênh truyền thông nội bộ của Công ty (xây dựng, đăng tin, tổ chức các sự kiện,…).

- Lập kế hoạch, tham gia tổ chức sự kiện Công ty để tạo cảm tình và tăng cường mối quan hệ.

- Phối hợp sản xuất các sản phẩm truyền thông.

- Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông nội bộ để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và tương tác giữa các bộ phận.

- Kết nối với nhân viên, truyền đạt, hướng dẫn cho nhân viên Bộ phận hiểu và thực thi đúng các quy định, quy trình, theo yêu cầu của Công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành Báo chí – Truyền thông, Đối ngoại, Marketing, sự kiện...

- Tiếng Anh giao tiếp khá và có kinh nghiệm làm việc cho Công ty xây dựng là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Thường xuyên có các ý tưởng, đổi mới trong công việc.

- Kinh nghiệm: có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

