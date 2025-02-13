Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD

Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Mức lương
700 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà VICTORY Tower, Tầng 03, số 12 Tân Trào, tòa nhà Victory, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 700 - 900 USD

- Vận hành và phát triển các kênh truyền thông nội bộ của Công ty (xây dựng, đăng tin, tổ chức các sự kiện,…).
- Lập kế hoạch, tham gia tổ chức sự kiện Công ty để tạo cảm tình và tăng cường mối quan hệ.
- Phối hợp sản xuất các sản phẩm truyền thông.
- Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông nội bộ để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và tương tác giữa các bộ phận.
- Kết nối với nhân viên, truyền đạt, hướng dẫn cho nhân viên Bộ phận hiểu và thực thi đúng các quy định, quy trình, theo yêu cầu của Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành Báo chí – Truyền thông, Đối ngoại, Marketing, sự kiện...
- Tiếng Anh giao tiếp khá và có kinh nghiệm làm việc cho Công ty xây dựng là một lợi thế.
- Tiếng Anh giao tiếp khá
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
- Thường xuyên có các ý tưởng, đổi mới trong công việc.
- Kinh nghiệm: có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12 Đường 14, Hoàng Quốc Việt, Phường, Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

