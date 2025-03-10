Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại QQ Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 60 ngõ 259 Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông như Facebook, Website, landing page,...

Quản lý, chăm sóc fanpage; website; quản trị quảng cáo trên các kênh google ads, Facebook ads,...

Triển khai các kế hoạch Marketing;

Xây dựng các chiến dịch quảng cáo cho từng sản phẩm cụ thể: du lịch trong nước và du lịch nước ngoài

Chạy web, Facebook, Fanpage, các trang mạng xã hội khác

Lên ý tưởng về giao diện và thiết kế hình ảnh các sản phẩm du lịch của công ty trên trang web dựa theo yêu cầu của cấp trên;

Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các chứng chỉ liên quan

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong marketing online kỹ thuật số.

Có kiến thức về SEO và tối ưu hóa SEO cho website; hiểu biết về các phần mềm thiết kế;...

Có kỹ năng giao tiếp, chịu được áp lực;

Khả năng làm việc nhóm, cẩn thận, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại QQ Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 + thưởng + phụ cấp gửi xe (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn);

Thử việc 1 - 2 tháng, hưởng 85% lương cơ bản;

Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;

Môi trường hoà đồng, sẵn sàng trao đổi, học hỏi;

Cơ hội học hỏi trong lĩnh vực du lịch đầy tiềm năng;

Được đào tạo & hướng dẫn công việc của một chuyên viên truyền thông & marketing chuyên nghiệp;

Tham gia các hoạt động truyền thông đối ngoại của công ty (sự kiện đối ngoại, kênh đối tác hiệp hội, kênh báo chí);

Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp hiện đại;

Đi khảo sát các điểm du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại QQ Travel

