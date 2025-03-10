Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa 102 USILK City Sông Đà Thăng Long, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online

Lên kế hoạch cho các chiến dịch digital marketing: Bao gồm việc xác định mục tiêu, ngân sách, thời gian và các kênh truyền thông sẽ sử dụng như Facebook, Google Ads, Instagram, YouTube, TikTok, Email Marketing, và các kênh khác.

Quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Tạo nội dung, thiết lập quảng cáo và tối ưu hóa các chiến dịch trên các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads.

2. Quản lý nội dung và truyền thông trực tuyến

Phát triển nội dung số: Tạo và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông như website, blog, fanpage, email marketing, và các trang mạng xã hội khác.

Tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO: Thực hiện nghiên cứu từ khóa và tối ưu hóa nội dung trên website để nâng cao thứ hạng trang trên các công cụ tìm kiếm.

Sáng tạo và quản lý nội dung đa phương tiện: Sản xuất các nội dung video, hình ảnh, infographic phù hợp với chiến lược marketing.

3. Tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch

Theo dõi và phân tích hiệu quả: Sử dụng các công cụ như Google Analytics, Facebook Analytics để đo lường hiệu quả các chiến dịch, đánh giá các chỉ số như tỷ lệ click (CTR), tỷ lệ chuyển đổi (CRO), và ROI.

Tối ưu hóa quảng cáo: Điều chỉnh các yếu tố của chiến dịch như ngân sách, từ khóa, nội dung và đối tượng khách hàng để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Quản lý và tối ưu hóa website

Quản trị website: Đảm bảo website hoạt động ổn định, nội dung được cập nhật thường xuyên và tối ưu trải nghiệm người dùng (UX/UI).

Tối ưu hóa SEO: Nâng cao thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm thông qua việc tối ưu hóa cấu trúc website, xây dựng liên kết nội bộ và ngoại vi.

5. Quản lý kênh truyền thông xã hội

Quản lý fanpage và các kênh mạng xã hội: Lên lịch đăng bài, quản lý tương tác với khách hàng và xây dựng cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chạy các chiến dịch truyền thông xã hội: Triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện trực tuyến nhằm thu hút tương tác và xây dựng cộng đồng.

6. Phân tích và báo cáo

Phân tích dữ liệu và báo cáo định kỳ: Tổng hợp kết quả từ các chiến dịch và kênh truyền thông, từ đó đưa ra báo cáo và đề xuất cải thiện cho các hoạt động marketing.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ: Theo dõi các xu hướng thị trường, phân tích hoạt động của đối thủ để đề xuất các chiến lược cạnh tranh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm:Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing online, trong đó ưu tiên có kinh nghiệm cùng ngành nghề với Công ty.

Kỹ năng sử dụng công cụ digital marketing: Thành thạo các công cụ như Google Ads, Facebook Ads, SEO tools, Google Analytics, Email Marketing tools.

Kỹ năng viết nội dung và sáng tạo: Khả năng viết bài thu hút, tạo nội dung hình ảnh/video hấp dẫn và sáng tạo.

Kỹ năng phân tích dữ liệu: Khả năng đọc và phân tích số liệu để đưa ra các quyết định tối ưu hóa chiến dịch.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm: Biết cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả và phối hợp tốt với các thành viên trong đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp:Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả và phối hợp với các bộ phận khác.

Tinh thần trách nhiệm cao:Chủ động và có trách nhiệm trong việc triển khai chiến dịch, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

Sáng tạo và đổi mới: Luôn tìm kiếm các phương pháp tiếp cận mới và có tư duy sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc dưới áp lực:Duy trì hiệu quả làm việc trong môi trường có áp lực cao, đảm bảo các chiến dịch diễn ra đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8-10 triệu + Phụ cấp + Thưởng % doanh thu

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đươc học các khoá học online và offline về marketing, thương hiệu tốt nhất ở Viêt Nam. Thu nhâp 2 con số (hoặc 3 tuỳ đô nhanh nhay) sau 6 tháng - 1 năm bền vững tuỳ năng lưc

Được vừa làm vừa học từ kiến thức mess đến chuyển đổi thực chiến từ những người đã chi ads cả vài chục tỷ chứ không lý thuyết suông

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, ...

Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE

