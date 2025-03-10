Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - A4 - BT4 Ngõ 214 Nguyễn Xiển,Hà Nội

- Cùng team lên kế hoạch marketing như content, hình ảnh, tìm kiếm KOL/KOC của các nền tảng xã hội như Youtube, Facebook, Tiktok,

- Hỗ trợ phát triển các chiến dịch Digital marketing

- Trao đổi book lịch các KOL,KOC phù hợp với sản phẩm của công ty cùng team.

- Theo dõi , giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

- Các công việc các theo yêu cầu

- Nam/Nữ độ tuổi từ 20-26.

- Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh

- Không kinh nghiệm được đào tạo từ đầu

- Tiếng anh cơ bản

- Có laptop cá nhân

- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ + thưởng

- Làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Cơ hội thăng tiến cho nhân viên tài năng và chứng minh được giá trị..

- Tham gia các CLB nội bộ

- Company trips, big annual year-end party mỗi năm, team building, etc

