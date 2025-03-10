Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- A4

- BT4 Ngõ 214 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Cùng team lên kế hoạch marketing như content, hình ảnh, tìm kiếm KOL/KOC của các nền tảng xã hội như Youtube, Facebook, Tiktok,
- Hỗ trợ phát triển các chiến dịch Digital marketing
- Trao đổi book lịch các KOL,KOC phù hợp với sản phẩm của công ty cùng team.
- Theo dõi , giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
- Các công việc các theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 20-26.
- Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh
- Không kinh nghiệm được đào tạo từ đầu
- Tiếng anh cơ bản
- Có laptop cá nhân
- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ + thưởng
- Làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Cơ hội thăng tiến cho nhân viên tài năng và chứng minh được giá trị..
- Tham gia các CLB nội bộ
- Company trips, big annual year-end party mỗi năm, team building, etc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRẦN GIỚI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: AZ Sky khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

