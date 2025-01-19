Tuyển Nhân viên Marketing Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Viet Vision Travel
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Viet Vision Travel

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Mục tiêu công việc
Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu của công ty trên các kênh trực tuyến.
Tăng cường lượng khách hàng tiềm năng và lượt đăng ký tour.
Xây dựng chiến lược Digital Marketing để thúc đẩy doanh thu từ các kênh trực tuyến.
Trách nhiệm chính
a. Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Digital Marketing:
Nghiên cứu thị trường du lịch quốc tế, xu hướng du lịch và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến dịch Digital Marketing phù hợp.
Tạo nội dung hấp dẫn trên các nền tảng website, mạng xã hội, bao gồm cả hình ảnh và bài viết thu hút khách hàng quốc tế.
Phân tích và quản lý website của công ty để cải thiện SEO, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Đảm bảo tính liên tục của nội dung trên các kênh mạng xã hội và website, cập nhật thông tin về các tour mới, khuyến mãi.
b. Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả:
Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch Digital Marketing qua các công cụ như Google Analytics, GA4.
Báo cáo định kỳ về kết quả chiến dịch, đưa ra các đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu thực tế.
Phân tích hành vi người dùng, tỷ lệ chuyển đổi để điều chỉnh chiến dịch
c. Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác:
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp và chiến dịch SEO & quảng cáo.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện trực tuyến, hội thảo hoặc các hoạt động tiếp thị khác khi cần.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Hoặc ứng viên tốt nghiệp ĐH,CĐ chuyên ngành Marketing, Du lịch, Ngôn ngữ Anh đã có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ du lịch, các sản phẩm công ty hiện bán.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản phục vụ công việc
Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
Nhạy bén, năng động, sáng tạo, chủ động và có tinh thần trách nhiệm với công việc
Sử dụng thành thạo các kĩ năng tin học văn phòng.

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Thu nhâp cạnh tranh, trao đổi mở theo năng lực trong buổi Phỏng vấn. (Rank 8 - 13M ++ )
Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc. Công ty có sử dụng nhiều phầm mềm hỗ trợ trong quá trình cộng tác và làm việc.
Ăn trưa tại công ty với bếp ăn đa dạng thực đơn.
Hỗ trợ tiền gửi xe
Chế độ BHXH, phép năm theo quy định Luật lao động. Đối với cấp Managers công ty đóng hết 32% mức lương đóng BHXH theo thang bảng lương công ty.
Đầy đủ các chế độ chăm sóc đời sống CBNV: sinh nhật, thăm quan, nghỉ mát (2 lần/năm), hiếu hỷ, lì xì tết với tứ thân phụ mẫu,...
Kỳ review lương 2 lần/năm. Lương tháng 13, thưởng lễ, tết...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
Được tham gia các sự kiện nội bộ, các khóa đào tạo chuyên môn/kỹ năng trong và ngoài công ty.
Tham gia các hoạt động truyền thông đối ngoại của công ty (sự kiện đối ngoại, kênh đối tác hiệp hội, kênh báo chí)..
Đi khảo sát các điểm du lịch miễn phí...
Địa điểm làm việc
Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Vision Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

