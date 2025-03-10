Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 368 Vĩnh Viễn, phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch & triển khai các chiến dịch Marketing cho dịch vụ thẩm mỹ (nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ,...)

Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng Facebook, TikTok, Website

Hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook Ads(nếu có kinh nghiệm là lợi thế)

Thực hiện seeding, KOL/KOC marketing, PR, báo chí để tăng độ nhận diện thương hiệu

Phối hợp cùng team để sản xuất nội dung hình ảnh, video, landing page phục vụ chiến dịch quảng cáo

Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch & đề xuất phương án tối ưu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 22 – 30 tuổi

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc liên quan

Kỹ năng viết content, sáng tạo nội dung tốt

Hiểu biết về Facebook Ads,SEO, KOL/KOC là một lợi thế

Chủ động, trách nhiệm, có tư duy thẩm mỹ tốt

Kỹ năng làm việc nhóm & giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng KPIs hấp dẫn

Được đào tạo chuyên sâu về Marketing trong ngành thẩm mỹ

Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn (Leader, Manager)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (Thứ 2 – Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin