Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 368 Vĩnh Viễn, phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch & triển khai các chiến dịch Marketing cho dịch vụ thẩm mỹ (nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ,...)
Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng Facebook, TikTok, Website
Hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook Ads(nếu có kinh nghiệm là lợi thế)
Thực hiện seeding, KOL/KOC marketing, PR, báo chí để tăng độ nhận diện thương hiệu
Phối hợp cùng team để sản xuất nội dung hình ảnh, video, landing page phục vụ chiến dịch quảng cáo
Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch & đề xuất phương án tối ưu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 22 – 30 tuổi
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc liên quan
Kỹ năng viết content, sáng tạo nội dung tốt
Hiểu biết về Facebook Ads,SEO, KOL/KOC là một lợi thế
Chủ động, trách nhiệm, có tư duy thẩm mỹ tốt
Kỹ năng làm việc nhóm & giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng KPIs hấp dẫn
Được đào tạo chuyên sâu về Marketing trong ngành thẩm mỹ
Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn (Leader, Manager)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (Thứ 2 – Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Mỹ An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 368 Vĩnh Viễn, phường 8

