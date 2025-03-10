Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 3S VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 38 Ngõ 133 Thái Hả,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing Online (SEO, Google Ads, Email Marketing,...) theo từng giai đoạn;
Quản lý nội dung website, blog, mạng xã hội, tăng traffic cho website;
Phối hợp với team để sản xuất nội dung hình ảnh, video marketing;
Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch, đề xuất giải pháp tối ưu;
Nghiên cứu thị trường, đối thủ và cập nhật xu hướng marketing mới;
Tìm kiếm và kết nối với khách hàng trong và ngoài nước.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan;
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành công nghệ; có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nước ngoài;
Ưu tiên Tiếng Anh tốt, có khả năng thuyết trình là một lợi thế.
Thành thạo các công cụ quảng cáo: Google Ads, Email Marketing,...;
Có khả năng viết content sáng tạo, tối ưu SEO;
Phân tích dữ liệu marketing (traffic, engagement, conversion rate...) để đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp tối ưu;
Tư duy phân tích, chủ động trong công việc;
Nhạy bén với Công nghệ, biết tìm tòi và ứng dụng AI để hỗ trợ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 3S VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lên đến 18 triệu (tùy theo năng lực, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn, bao gồm lương cứng và thưởng KPI );
Thời gian thử việc 2 tháng (85% lương chính thức);
Review tăng lương sau mỗi 6 tháng;
Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến;
Lương và các phúc lợi theo quy định của công ty, ngoài ra các phúc lợi khác có thể được thỏa thuận cụ thể theo năng lực và kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 3S VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

