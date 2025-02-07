Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A10
- BT5, Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch Marketing trực tuyến và ngoại tuyến.
• Quản lý nội dung, quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok,...
• Theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
• Thành thạo các công cụ như Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing.
• Yêu thích sáng tạo nội dung và có tư duy chiến lược.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG
