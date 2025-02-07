Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A10 - BT5, Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch Marketing trực tuyến và ngoại tuyến.

• Quản lý nội dung, quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok,...

• Theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

• Thành thạo các công cụ như Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing.

• Yêu thích sáng tạo nội dung và có tư duy chiến lược.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin