Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà CT1B phát thanh VOV Mễ Trì, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng ý tưởng, thiết kế chiến dịch email marketing

Phân tích và tối ưu hiệu quả email marketing

Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để thực hiện các chiến dịch marketing online

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ 97-2001 không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm về Marketing là 1 lợi thế.

Tốt nghiệp đại học các ngành khối kinh tế. Ưu tiên các ngành Marketing, Kinh tế, Ngôn ngữ Anh. Khả năng tiếng anh tốt (IELTS tối thiểu 6.0 hoặc tương đương)

Nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

Thành thạo Canva hoặc các công cụ design khác như Photoshop.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 tr + Thưởng quý (lương phỏng vấn deal theo năng lực).

Phụ cấp ăn trưa 1.000.000 đồng, gửi xe miễn phí.

Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.

Thưởng Quý, thưởng các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, Trung thu..

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.

Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Được đi sâu vào dự án phát triển sản phẩm, đưa giá trị sản phẩm đến tận tay người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử, phục vụ 100% khách hàng quốc tế (Âu/Mỹ/Úc).

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.

Môi trường làm việc văn minh, công bằng.

Các hoạt động của Công ty: Du lịch nước ngoài, sinh nhật, vui chơi giải trí...được tổ chức thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT

