Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Xây dựng và phát triển các kênh Social của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hệ thống video của công ty, sản phẩm...
- Dựng video sáng tạo và hiệu quả phục vụ nhu cầu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên nhiều nền tảng khác nhau.
- Luôn luôn cập nhật các xu hướng & đề xuất lên cho cấp trên để thực hiện sản xuất nội dung.
- Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty.
- Các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học ngành Truyền thông đa phương tiện, Dựng phim, Thiết kế đồ họa, ... hoặc các ngành khác có liên quan.
- Uu tiên sinh viên mới ra trường
- Biết sử dụng cơ bản Premiere, Photoshop, After Effect, ...
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
- Có khả năng sáng tạo, tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định
- Được tăng lương theo lộ trình làm việc.
- Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.
- Được cung cấp thiết bị, máy móc làm việc
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Được hưởng các quyền lợi của người lao động: phép năm, thưởng tháng 13, BHXH, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

