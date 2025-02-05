Tuyển Nhân viên Marketing Tập Đoàn Belief Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,200 USD

1.Phát triển mạng lưới Affiliate

Lên kế hoạch, thực thi và giám sát để đảm bảo đạt target về doanh thu từ Affiliate đề ra trong mức chi phí cho phép

Quản lý và phát triển chương trình tiếp thị liên kết, bao gồm tuyển dụng, hướng dẫn và theo dõi hiệu suất của KOL, KOC, người sáng tạo và đối tác liên kết.

Đàm phán và quản lý hợp đồng với KOL, KOC, người sáng tạo và đối tác liên kết, đảm bảo các điều khoản có lợi cho cả hai bên và phù hợp với mục tiêu của công ty.

Phát triển các chiến lược nội dung affiliate dựa trên hành vi của người dùng, hiểu biết sâu sắc về ngành hàng, dòng sản phẩm và những yếu tố liên quan.

Nắm bắt xu hướng nội dung Tiktok, đưa ra các đề xuất phát triển cho kênh Affiliate.

Xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp với đội ngũ KOL/KOC, người sáng tạo và đối tác liên kết

Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan như PR, Media, Online Marketing để triển khai công việc liên quan

2. Các công việc theo yêu cầu

Đóng góp ý kiến để cải thiện quy trình làm việc nhằm tăng tính hiệu quả

Các công việc liên quan và các công việc khác được cấp trên phân công