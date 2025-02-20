Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing, quảng bá sản phẩm.

• Quản lý nội dung trên các nền tảng số (Website, Fanpage, Email Marketing, ...).

• Sử dụng AI và các công cụ thiết kế, chỉnh sửa nội dung để tối ưu hiệu quả tiếp thị.

• Hỗ trợ team bán hàng với các tài liệu marketing như brochure, video, slide thuyết trình.

• Phối hợp tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội thảo nhằm quảng bá thương hiệu.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ, xu hướng marketing để đề xuất chiến lược phù hợp.

• Có kinh nghiệm cơ bản về Marketing, Digital Marketing.

• Ưu tiên biết sử dụng AI để tối ưu nội dung, hình ảnh, video.

• Thành thạo các công cụ marketing như Facebook Ads, Google Ads, SEO là lợi thế.

• Biết sử dụng phần mềm thiết kế (Canva, Photoshop, Illustrator) là điểm cộng.

• Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế (đọc hiểu tài liệu, làm việc với đối tác).

• Ham học hỏi, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

*Quyền lợi:

● Mức lương: 9 - 12 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực).

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

