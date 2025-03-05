Tuyển Nhân viên Marketing Học Viện Gia sư The TutorX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Học Viện Gia sư The TutorX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Học Viện Gia sư The TutorX
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Học Viện Gia sư The TutorX

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Học Viện Gia sư The TutorX

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 hồng hà, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

- Thiết kế banner, logo cho web và fanpage nội bộ, hình ảnh cho sản phẩm
- Quay và biên tập các video ngắn cho các nền tảng như TikTok, Youtube.
- Edit video Marketing
- Thiết kế hình ảnh ứng dụng trên các nền tảng như website, Facebook, Tik tok.
-Xây dựng video viral cho thương hiệu Công ty

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm2- 3-4 hoặc mới tốt nghiệp CĐ-ĐH chuyên ngành marketing ,graphic design, mỹ thuật, thiết kế, đồ họa và các ngành liên quan..
- Biết sử dụng Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, CapCut…
- Có đam mê với đồ họa, quay dựng phim.
- Tư duy thẩm mỹ tốt.
- Có tính chủ động trong công việc.

Tại Học Viện Gia sư The TutorX Thì Được Hưởng Những Gì

● Có hỗ trợ chi phí thực tập

Có hỗ trợ chi phí thực tập
● Được đào tạo kỹ năng liên quan đến giáo dục
Được đào tạo kỹ năng liên quan đến giáo dục
● Làm việc môi trường giáo dục trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại
Làm việc môi trường giáo dục trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại
● Hỗ trợ dấu mộc thực tập và số liệu báo cáo
Hỗ trợ dấu mộc thực tập và số liệu báo cáo
● Lịch đăng kí linh hoạt
Lịch đăng kí linh hoạt
● Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Gia sư The TutorX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học Viện Gia sư The TutorX

Học Viện Gia sư The TutorX

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 81/3/11 Đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

