Tuyển Nhân viên Marketing Học Viện Gia sư The TutorX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 hồng hà, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

- Thiết kế banner, logo cho web và fanpage nội bộ, hình ảnh cho sản phẩm

- Quay và biên tập các video ngắn cho các nền tảng như TikTok, Youtube.

- Edit video Marketing

- Thiết kế hình ảnh ứng dụng trên các nền tảng như website, Facebook, Tik tok.

-Xây dựng video viral cho thương hiệu Công ty

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm2- 3-4 hoặc mới tốt nghiệp CĐ-ĐH chuyên ngành marketing ,graphic design, mỹ thuật, thiết kế, đồ họa và các ngành liên quan..

- Biết sử dụng Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, CapCut…

- Có đam mê với đồ họa, quay dựng phim.

- Tư duy thẩm mỹ tốt.

- Có tính chủ động trong công việc.

Tại Học Viện Gia sư The TutorX Thì Được Hưởng Những Gì

● Có hỗ trợ chi phí thực tập

● Được đào tạo kỹ năng liên quan đến giáo dục

● Làm việc môi trường giáo dục trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại

● Hỗ trợ dấu mộc thực tập và số liệu báo cáo

● Lịch đăng kí linh hoạt

● Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Gia sư The TutorX

