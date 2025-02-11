Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LAM NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Viết bài facebook fanpage, website...

• Sử dụng kênh digital marketing để tìm kiếm khách hàng

• Tìm hiểu và nắm rõ thông tin về sản phẩm/dịch vụ của công ty

• Tìm nguồn khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty

• Tiếp nhận thông tin và chuyển đến các bộ phận liên quan

• Báo cáo tình hình trong ngày cho quản lý.

• Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh

• Tuổi từ 22-27

• Ưu tiên ứng viên từng làm việc ngành du lịch, khách sạn, hàng không

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ, giao tiếp tốt, biết sắp xếp công việc

• Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LAM NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : thoả thuận theo năng lực

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến

• BHXH , BHYT • Được nghĩ lễ, Đi du lịch cùng công ty , Tết + 12 ngày phép năm theo quy định nhà nước

• Thưởng tháng 13 , lễ , Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LAM NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.