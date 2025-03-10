Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vi Re Sin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 Xuân Quỳnh, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sáng tạo nội dung thu hút khách hàng (bài viết, hình ảnh, video ngắn).

• Quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông (Facebook, YouTube, TikTok, Website).

• Chạy quảng cáo Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads.

• Theo dõi, đo lường và tối ưu hiệu quả các chiến dịch.

• Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình khuyến mãi.

• Chăm sóc khách hàng trên các kênh truyền thông online.

• Báo cáo và đề xuất cải thiện chiến lược marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Có kỹ năng về Advertising, Digital Marketing & Quản trị Social Media.

• Thẩm mỹ tốt. Phù hợp với ngành hàng nội thất cao cấp.

• Khả năng lập kế hoạch và triển khai chiến dịch.

• Kỹ năng viết content chuyên nghiệp, biết viết content chuẩn SEO là một lợi thế.

• Biết chụp ảnh, quay dựng video cơ bản bằng app (Biết sử dụng Adobe Premiere là một lợi thế.

• Chăm chỉ, chủ động, trách nhiệm, tinh thần học hỏi

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vi Re Sin Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Hấp dẫn + thưởng theo vị trí.

• Thưởng cuối năm & các ngày Lễ.

• Bảo hiểm theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vi Re Sin

