Tuyển Nhân viên Marketing PHAM DTRAN COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

PHAM DTRAN COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
PHAM DTRAN COMPANY LIMITED

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 40, Ngõ 8 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển ý tưởng, giải pháp Branding & Marketing
Trao đổi thông tin, tư vấn và đàm phán với khách hàng
Trình bày ý tưởng, giải pháp một cách hiệu quả, hấp dẫn, nhằm thuyết phục khách hàng
Quản lý và điều phối triển khai công việc cho khách hàng
Thực hiện các công việc giấy tờ hỗ trợ cho dự án (hợp đồng, nghiệm thu...)
Làm việc trực tiếp với các nhà thầu
Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing các công việc quản lý dự án.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Không bắt buộc (Tuy nhiên có kinh nghiệm là 1 lợi thế)
Có mong muốn phát triển kỹ năng chuyên nghiệp về Marketing & Thương hiệu
Thành thạo Word, Excel, đặc biệt là PowerPoint
Thành thạo tiếng Anh: đặc biệt là kỹ năng viết và nói
Có kỹ năng tổ chức tốt: kỹ năng quản lý thời gian và quản lý dự án
Nhiệt tình, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng giao tiếp và truyền tải bằng ngôn từ tốt

Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 9h30 – 18h30 từ thứ Hai đến thứ Bảy (tháng làm việc 2 ngày thứ Bảy)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập
Có hỗ trợ lương cứng cho thực tập sinh.
Sau khi trở thành Nhân viên chính thức sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...
Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và được học hỏi trực tiếp từ các anh chị CEO kiêm Creative Director
Tham gia các sự kiện (Year End Party, du lịch...) của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PHAM DTRAN COMPANY LIMITED

PHAM DTRAN COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 40, Ngõ 8, Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

