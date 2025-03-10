Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BL HALO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT An Lạc Green Symphony đường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing cho các sản phẩm thời trang trẻ em của công ty

Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh social media (Website Facebook, Instagram, TikTok) của thương hiệu

Tham gia các hoạt động xây dựng và truyền thông thương hiệu

Tham gia nghiên cứu để đề xuất ý tưởng marketing phù hợp

Tham gia thiết kế các ấn phẩm marketing như banner, poster, lookbook cho các bộ sưu tập mới

Tham gia các hoạt động sản xuất nội dung video content, chụp hình sản phẩm

Tham gia booking làm việc với các KOL, KOC, mẫu nhí...

Tham gia phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó

Có kiến thức cơ bản về marketing, marketing online và digital marketing

Có kỹ năng thiết kế cơ bản các phần mềm như Photoshop, Canva là lợi thế

Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn

Năng động, sáng tạo, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH BL HALO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về Marketing

Được hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa trong thời gian thực tập

Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức marketing vào thực tế

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo của ngành thời trang

Cơ hội được chuyển đổi thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình

Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BL HALO

