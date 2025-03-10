Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BL HALO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BL HALO
- Hà Nội:
- KĐT An Lạc Green Symphony đường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing cho các sản phẩm thời trang trẻ em của công ty
Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh social media (Website Facebook, Instagram, TikTok) của thương hiệu
Tham gia các hoạt động xây dựng và truyền thông thương hiệu
Tham gia nghiên cứu để đề xuất ý tưởng marketing phù hợp
Tham gia thiết kế các ấn phẩm marketing như banner, poster, lookbook cho các bộ sưu tập mới
Tham gia các hoạt động sản xuất nội dung video content, chụp hình sản phẩm
Tham gia booking làm việc với các KOL, KOC, mẫu nhí...
Tham gia phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó
Có kiến thức cơ bản về marketing, marketing online và digital marketing
Có kỹ năng thiết kế cơ bản các phần mềm như Photoshop, Canva là lợi thế
Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn
Năng động, sáng tạo, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH BL HALO Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa trong thời gian thực tập
Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức marketing vào thực tế
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo của ngành thời trang
Cơ hội được chuyển đổi thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình
Thời gian làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BL HALO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
