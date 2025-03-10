Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 4, Đường số 2, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết bài đúng chuẩn SEO theo kế hoạch của team content web
Hỗ trợ viết kịch bản, Edit các video đơn giản, hài hước, bắt trend trên tiktok
Viết bài, chuẩn bị về nội dung cho các hạng mục khác khi được phân công
Các công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng website và Fanpage là 1 lợi thế
Biết sử dụng các công cụ thiết kế, editor đơn giản như Canva, Capcut
Biết sử dụng các công cụ phân tích từ khóa, phân tích trend social là 1 lợi thế.
Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh & Nội dung
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập + thưởng (KPI viết bài).
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, làm hết mình chơi hết hồn
Phụ cấp cơm trưa + gửi xe miễn phí
Được đào tạo, trang bị các kiến thức thực tế về kỹ năng chuyên mô (Kỹ năng viết content chuẩn SEO, Kỹ năng viết content Fanpage sáng tạo, kỹ năng thiết kế) cùng kỹ năng mềm (làm việc nhóm, lên kế hoạch công việc).
Được xác nhận và đóng dấu mộc thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST
