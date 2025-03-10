Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 4, Đường số 2, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết bài đúng chuẩn SEO theo kế hoạch của team content web

Hỗ trợ viết kịch bản, Edit các video đơn giản, hài hước, bắt trend trên tiktok

Viết bài, chuẩn bị về nội dung cho các hạng mục khác khi được phân công

Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng website và Fanpage là 1 lợi thế

Biết sử dụng các công cụ thiết kế, editor đơn giản như Canva, Capcut

Biết sử dụng các công cụ phân tích từ khóa, phân tích trend social là 1 lợi thế.

Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh & Nội dung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập + thưởng (KPI viết bài).

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, làm hết mình chơi hết hồn

Phụ cấp cơm trưa + gửi xe miễn phí

Được đào tạo, trang bị các kiến thức thực tế về kỹ năng chuyên mô (Kỹ năng viết content chuẩn SEO, Kỹ năng viết content Fanpage sáng tạo, kỹ năng thiết kế) cùng kỹ năng mềm (làm việc nhóm, lên kế hoạch công việc).

Được xác nhận và đóng dấu mộc thực tập.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST

