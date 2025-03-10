Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM
- Hồ Chí Minh:
- Đường 3/2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Xây dựng & triển khai kế hoạch truyền thông
Phát triển quan hệ với báo chí, KOLs, Influencers, KOCs.
Thực hiện các kế hoạch truyền thông nâng cao hình ảnh, nhận diện thương hiệu.
Phối hợp với các team để đảm bảo hiệu quả truyền thông.
Phân tích, báo cáo hiệu quả hoạt động truyền thông và đề xuất cải thiện nội dung trên các kênh social media.
2. Booking KOC/KOL/Stylist/Influencer/Celeb & Quản lý ngân sách
Tìm kiếm, thương lượng và booking phù hợp với các chiến dịch và mục tiêu truyền thông của thương hiệu (booking chụp hình & review sản phẩm với các định dạng khác nhau).
Thực hiện đàm phán giá cả, ký hợp đồng với KOLs/KOCs.
Quản lý ngân sách, tối ưu hóa ngân sách truyền thông.
Duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác.
3. Sáng tạo nội dung & quản lý truyền thông cho KOLs/KOCs
Xây dựng ý tưởng sáng tạo cho các nội dung hình ảnh, kịch bản video với KOL/KOC/ UGC phù hợp với thương hiệu và khách hàng mục tiêu của Team MKT đề ra.
Phối hợp với các bộ phận sản xuất nội dung, giám sát agency in-house và outsource, đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp và chất lượng nội dung trên các nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…)
Theo dõi và cập nhật đăng tải thông tin trên các kênh truyền thông của KOC & KOLs (Fanpage, Website, Instagram,Tiktok,..)
4. Quản lý sự kiện & tài trợ
Tổ chức, tham gia sự kiện tài trợ, họp báo, chương trình quảng bá.
Đàm phán, thương lượng quyền lợi tài trợ để tối ưu lợi ích cho thương hiệu.
5. Hỗ trợ truyền thông nội bộ & đối ngoại
Viết bài PR, thông cáo báo chí, tổ chức họp báo, cập nhật thông tin về thương hiệu đến đối tác.
Quản lý các trang truyền thông nội bộ, đảm bảo thông điệp thương hiệu nhất quán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực PR, truyền thông, booking KOL, ưu tiên ngành thời trang.
Kỹ năng sáng tạo nội dung, hiểu biết về xu hướng truyền thông và hành vi khách hàng trên các nền tảng số.
Có mối quan hệ tốt với báo chí, KOLs/Influencers hoặc các agency liên quan là lợi thế.
Kỹ năng đàm phán, quản lý ngân sách, xử lý tình huống linh hoạt.
Đam mê thời trang, có gu thẩm mỹ và khả năng đánh giá nội dung/hình ảnh thương hiệu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng thâm niên
Chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động, 12 ngày phép năm
Hỗ trợ thiết bị, không gian làm việc theo tính chất công việc
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ như Company trip, New Year Party,...
Review lương định kỳ hàng năm
Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện
Quà Hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách ưu đãi khi mua hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM
