Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường 3/2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng & triển khai kế hoạch truyền thông

Phát triển quan hệ với báo chí, KOLs, Influencers, KOCs.

Thực hiện các kế hoạch truyền thông nâng cao hình ảnh, nhận diện thương hiệu.

Phối hợp với các team để đảm bảo hiệu quả truyền thông.

Phân tích, báo cáo hiệu quả hoạt động truyền thông và đề xuất cải thiện nội dung trên các kênh social media.

2. Booking KOC/KOL/Stylist/Influencer/Celeb & Quản lý ngân sách

Tìm kiếm, thương lượng và booking phù hợp với các chiến dịch và mục tiêu truyền thông của thương hiệu (booking chụp hình & review sản phẩm với các định dạng khác nhau).

Thực hiện đàm phán giá cả, ký hợp đồng với KOLs/KOCs.

Quản lý ngân sách, tối ưu hóa ngân sách truyền thông.

Duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác.

3. Sáng tạo nội dung & quản lý truyền thông cho KOLs/KOCs

Xây dựng ý tưởng sáng tạo cho các nội dung hình ảnh, kịch bản video với KOL/KOC/ UGC phù hợp với thương hiệu và khách hàng mục tiêu của Team MKT đề ra.

Phối hợp với các bộ phận sản xuất nội dung, giám sát agency in-house và outsource, đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp và chất lượng nội dung trên các nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…)

Theo dõi và cập nhật đăng tải thông tin trên các kênh truyền thông của KOC & KOLs (Fanpage, Website, Instagram,Tiktok,..)

4. Quản lý sự kiện & tài trợ

Tổ chức, tham gia sự kiện tài trợ, họp báo, chương trình quảng bá.

Đàm phán, thương lượng quyền lợi tài trợ để tối ưu lợi ích cho thương hiệu.

5. Hỗ trợ truyền thông nội bộ & đối ngoại

Viết bài PR, thông cáo báo chí, tổ chức họp báo, cập nhật thông tin về thương hiệu đến đối tác.

Quản lý các trang truyền thông nội bộ, đảm bảo thông điệp thương hiệu nhất quán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực PR, truyền thông, booking KOL, ưu tiên ngành thời trang.

Kỹ năng sáng tạo nội dung, hiểu biết về xu hướng truyền thông và hành vi khách hàng trên các nền tảng số.

Có mối quan hệ tốt với báo chí, KOLs/Influencers hoặc các agency liên quan là lợi thế.

Kỹ năng đàm phán, quản lý ngân sách, xử lý tình huống linh hoạt.

Đam mê thời trang, có gu thẩm mỹ và khả năng đánh giá nội dung/hình ảnh thương hiệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPI hàng tháng.

Lương tháng 13, thưởng thâm niên

Chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động, 12 ngày phép năm

Hỗ trợ thiết bị, không gian làm việc theo tính chất công việc

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ như Company trip, New Year Party,...

Review lương định kỳ hàng năm

Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện

Quà Hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách ưu đãi khi mua hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin