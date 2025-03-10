Tuyển Nhân viên Marketing Trường Cao Đẳng Quốc Tế TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 460/2 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng chiến lược Marketing Communication:

o Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút học sinh/ sinh viên.

o Phối hợp với các phòng ban để phát triển chiến lược truyền thông tích hợp.

• Quản lý nội dung truyền thông:

o Sáng tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh truyền thông như Website, Facebook, YouTube, TikTok, Email Marketing, v.v.

o Hiểu biết về digital marketing & social media, chọn lựa loại hình nên sử dụng để tiếp cận với từng đối tượng.

• Thiết kế hình ảnh và dựng clip cơ bản:

o Thực hiện thiết kế hình ảnh cơ bản cho các bài đăng, ấn phẩm truyền thông.

o Dựng và chỉnh sửa clip cơ bản cho các hoạt động quảng bá trên các kênh truyền thông số.

• Tổ chức sự kiện và hoạt động quảng bá:

o Lên kế hoạch và triển khai các sự kiện tuyển sinh, hội thảo, ngày hội mở, v.v.

o Phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn:

o Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm:

o Từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Communication hoặc tương đương.

o Ưu tiên có kinh nghiệm mảng giáo dục, đào tạo (hệ THPT, cao đẳng tương đương)

o Có kinh nghiệm trong việc thiết kế hình ảnh và dựng clip cơ bản.

o Có mong muốn gắn bó lâu dài

• Kỹ năng chuyên môn:

o Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa cơ bản là một điểm cộng (Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.).

o Hiểu biết về các kênh truyền thông và công cụ marketing số.

o Hiểu biết về ngành giáo dục sẽ là một ưu điểm.

Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập:

o Lương thỏa thuận có thể deal theo năng lực (Có phụ cấp ăn trưa).

o Tháng lương thứ 13, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết.

• Phúc lợi:

o Công ty cung cấp thiết bị làm việc cần thiết như laptop.

o Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

o Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

o Tham gia du lịch, team building hằng năm.

o Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

• Thời gian và địa điểm làm việc:

o Thời gian: T2-T6 : 7h30 – 17h30 ; T7: 7h30-11h30; Nghỉ trưa : 1 tiếng rưỡi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế TPHCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.