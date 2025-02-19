Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 69 Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược quảng cáo tổng thể trên các kênh truyền thông (Facebook, Google, Instagram, TikTok, YouTube, Zalo, v.v.) nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.

Phối hợp với bộ phận marketing và thiết kế để tạo ra nội dung quảng cáo phù hợp với các dịch vụ của thẩm mỹ viện, đảm bảo thông điệp truyền tải đồng bộ và thu hút.

Thiết lập, quản lý và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến và truyền thông xã hội.

Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo nhằm đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) và chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng (CPL) được tối ưu.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo bằng cách sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Ads Manager, v.v.).

Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất quảng cáo, phân tích dữ liệu và đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả chiến dịch.

Theo dõi xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ để đưa ra chiến lược quảng cáo phù hợp.

Cập nhật liên tục các phương thức và công cụ quảng cáo mới nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thị.

Làm việc với các đối tác truyền thông và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo để triển khai các chiến dịch quảng cáo ngoài trời, truyền hình, báo chí hoặc các phương tiện truyền thông khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên cử nhân tại các trường FTU, NEU, HUST, HANU.

Nhạy bén trong công việc, biết cách vận hành, sắp xếp công việc hợp lý hiệu quả.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe.

Hiểu biết sâu về các công cụ quảng cáo trực tuyến như Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Zalo Ads.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thương thảo với các đối tác truyền thông.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các công cụ phục vụ trong công việc.

Biết cách đánh giá hiệu quả công việc, chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm phân tích như Google Analytics, Meta Business Suite là một lợi thế.

Biết sử dụng công cụ đánh giá hiệu suất công việc, lập báo cáo kết quả chạy ads.

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên và kinh nghiệm.

Thưởng doanh số theo hiệu quả quảng cáo và KPI được giao.

Tham gia BHXH, phép năm, hiếu hỷ, thưởng lễ tết.... chế độ lao động theo quy định.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Xét tăng lương 02 lần/năm theo năng lực.

Cung cấp bữa trưa dinh dưỡng tại bếp ăn công ty.

Cấp phát thiết bị làm việc (máy tính, bình nước giữ nhiệt, đồng phục, lịch để bàn, giá để tài liệu, đồ dùng văn phòng,....)

Trà, bánh, trái cây,... hàng ngày.

Đào tạo chuyên sâu về năng lực chuyên môn.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Du lịch nghỉ mát 02 lần/năm, liên hoan tháng/quý/năm, tổ chức sinh nhật, sự kiện tri ân khách hàng, sự kiện hội thảo.... hàng năm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin