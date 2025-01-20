Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý quy trình mua hàng

• Giám sát toàn bộ quy trình mua hàng, từ việc xác định nhu cầu đến khi thực hiện đơn hàng.

• Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, thương lượng giá cả và điều kiện giao hàng để đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.

2. Lập kế hoạch mua sắm

• Xây dựng kế hoạch mua hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho các hoạt động truyền thông, bao gồm thiết bị, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ khác.

• Trình các kế hoạch này cho cấp quản lý để phê duyệt.

• Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp

• Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng, đánh giá năng lực và chất lượng sản phẩm của họ.

• Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp để đảm bảo hỗ trợ kịp thời và hiệu quả trong quá trình mua sắm.

3. Quản lý ngân sách

• Theo dõi và quản lý ngân sách mua sắm, đảm bảo chi phí không vượt quá nguồn lực tài chính của công ty.

• Phân tích hoạt động chi tiêu để tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí.

• Chủ trì/ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận/ Ban lãnh đạo.