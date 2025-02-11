Tuyển Nhân viên Marketing Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NHIỆM VỤ CHÍNH:

• Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng cao cấp được giao, phát triển mạng lưới phân khúc khách hàng cao cấp;

• Giới thiệu, đưa ra tư vấn phù hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng cao cấp như gửi tiết kiệm, cho vay, bảo hiểm, mở tài khoản, thẻ, trái phiếu... và các dịch vụ khác của NCB để đảm bảo chỉ tiêu theo từng thời kỳ;

• Chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng cao cấp hiện hữu để duy trì sử dụng sản phẩm đồng thời bán thêm các sản phẩm khác đảm bảo 1 khách hàng sử dụng thường xuyên và nhiều sản phẩm của NCB;

• Xác định cơ hội bán chéo trong quá trình làm việc và khuyến khích khách hàng cao cấp sử dụng thêm các sản phẩm khác;

• Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi có phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, hỏi đáp và giải quyết vướng mắc;

• Đảm bảo đạt được sự hài lòng của khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ đối với khách hàng;

• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.