Tuyển Nhân viên Marketing Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trực tiếp tư vấn và bán sản phẩm dịch vụ dành cho đối tượng Khách hàng Cao cấp.
• Chịu trách nhiệm về các mục tiêu tăng trưởng Khách hàng Cao cấp của đơn vị kinh doanh và các mục tiêu kinh doanh liên quan đến nhóm Khách hàng Cao cấp được quản lý tại đơn vị
• Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh đối với nhóm Khách hàng Cao cấp trực thuộc sự quản lý của đơn vị
• Tìm kiếm và phát triển mới danh mục Khách hàng Cao cấp trên toàn hệ thống
• Cung cấp thông tin và đặt yêu cầu với các Phòng PTSP để đưa ra các sản phẩm chuyên biệt phù hợp với đối tượng Khách hàng Cao cấp
• Thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương
• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp tại các Ngân hàng
• Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng, Kỹ năng bán hàng và thuyết phục và giao tiếp tốt
• Có khả năng xử lý tình huống và Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm tốt
• Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng soạn thảo tốt
• Năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 57 phố Lý Thường Kiệt – phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

