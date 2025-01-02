Tuyển Nhân viên Marketing Trường Đại Học Bách Khoa ĐHQG-HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Đơn vị tuyển dụng nhân sự: Văn phòng Đào tạo Quốc tế

1. Mô tả công việc:

Chuyên viên Quản lý Nội dung Marketing

• Lập kế hoạch nội dung: Xây dựng chiến lược nội dung cho các nền tảng truyền thông (Facebook, Instagram, Youtube, website), bao gồm thông điệp, định hướng truyền thông, và đối tượng mục tiêu.

• Sáng tạo và biên tập nội dung: Biên soạn, cập nhật nội dung mới (tin tức, sự kiện) và biên tập các bài viết, ấn phẩm quảng bá tuyển sinh, PR trên các nền tảng truyền thông.

• Quản lý nội dung: Cập nhật và quản lý nội dung cố định trên website, biên soạn các ấn phẩm tuyển sinh (cẩm nang, leaflet, backdrop), và nội dung nội bộ (ký sự, chuyên san).

• Xây dựng nội dung đa phương tiện: Biên soạn, biên tập kịch bản livestream, video giới thiệu ngành…

• Quản lý và kiểm duyệt tổng thể nội dung, từ việc lập kế hoạch chiến lược đến quản lý và biên tập nội dung từ các chuyên viên nội dung khác.

• Hỗ trợ quản lý và các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên và lãnh đạo đơn vị.

Chuyên viên Marketing mảng quảng bá

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá tuyển sinh trực tuyến bậc đại học và sau đại học đến thí sinh trong nước và quốc tịch nước ngoài trên các kênh truyền thông, nền tảng số (Facebook, Google, Tiktok, Zalo, E-Newsletter, Cốc Cốc,..)