Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng digital marketing như Facebook, Google, TikTok, Zalo, Email marketing và các kênh tiềm năng khác.

- Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu suất quảng cáo, liên tục tối ưu ngân sách, nội dung và chiến lược để nâng cao hiệu quả và tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi.

- Phân tích dữ liệu chiến dịch, lập báo cáo chi tiết để đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất.

- Nghiên cứu thị trường, theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp nhằm bảo vệ và phát triển thương hiệu của công ty.

- Đề xuất và triển khai các phương pháp, công nghệ và xu hướng mới để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing online.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chiến dịch chạy đúng kế hoạch và đạt mục tiêu đề ra.

- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh.

- Làm việc với agency cung cấp dịch vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.