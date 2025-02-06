Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng digital marketing như Facebook, Google, TikTok, Zalo, Email marketing và các kênh tiềm năng khác.
- Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu suất quảng cáo, liên tục tối ưu ngân sách, nội dung và chiến lược để nâng cao hiệu quả và tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi.
- Phân tích dữ liệu chiến dịch, lập báo cáo chi tiết để đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất.
- Nghiên cứu thị trường, theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp nhằm bảo vệ và phát triển thương hiệu của công ty.
- Đề xuất và triển khai các phương pháp, công nghệ và xu hướng mới để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing online.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chiến dịch chạy đúng kế hoạch và đạt mục tiêu đề ra.
- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh.
- Làm việc với agency cung cấp dịch vụ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Marketing, ...
• Trên 2 năm chạy Lead Data cho lĩnh vực BĐS, khả năng tối ưu và phân luồng sử dụng Data tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP 02, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

