Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà 14 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 18 Triệu

I. Mô tả công việc
- Theo dõi, kiểm tra tiến độ xử lý và tỷ lệ phản hồi các case đang giải quyết khiếu nại
- Xây dựng tài nguyên phát triển dịch vụ team Sale & Marketing
- Đăng bài quảng bá dịch vụ trên các trang mạng xã hội
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Quản lý.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II. Yêu cầu
- Có kinh nghiệm sale ít nhất 6 tháng
- Trình độ Tiếng Anh ~700 toeic
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên
- Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: word, excel
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực…
III. Quyền lợi
- Lương + thưởng doanh thu, thu nhập tới 18 triệu,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 44 Hàng Hành, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

