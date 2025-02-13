Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà 14 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

I. Mô tả công việc

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ xử lý và tỷ lệ phản hồi các case đang giải quyết khiếu nại

- Xây dựng tài nguyên phát triển dịch vụ team Sale & Marketing

- Đăng bài quảng bá dịch vụ trên các trang mạng xã hội

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

II. Yêu cầu

- Có kinh nghiệm sale ít nhất 6 tháng

- Trình độ Tiếng Anh ~700 toeic

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên

- Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: word, excel

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực…

III. Quyền lợi

- Lương + thưởng doanh thu, thu nhập tới 18 triệu,

Quyền lợi tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Cách Thức Ứng Tuyển

