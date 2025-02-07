Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing hàng tháng cho Công ty, bao gồm sự kiện nội bộ và các Kỳ thi.

- Liên hệ thiết kế, in ấn các ấn phẩm quảng cáo (tờ rơi, bandroll, standee, backdrop, poster) phục vụ các dự án quảng cáo và sự kiện.

- Lên kế hoạch, phối hợp với các phòng ban (Tư vấn, Hành Chính – Giáo vụ) để triển khai và tổ chức Kỳ thi Olympic Toán TITAN Việt Nam của Công ty.

- Đàm phán và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ (tập, quà, áo cho học sinh, thiết kế, in ấn, truyền thông,...).

- Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing Online (Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing,...).

- Phát triển và quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông của công ty (website, mạng xã hội, email,...).

- Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing và đề xuất giải pháp cải thiện.

- Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng mới để tối ưu các hoạt động quảng bá.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hoạt động khác của công ty theo yêu cầu.