Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan
- Hồ Chí Minh: 91 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing hàng tháng cho Công ty, bao gồm sự kiện nội bộ và các Kỳ thi.
- Liên hệ thiết kế, in ấn các ấn phẩm quảng cáo (tờ rơi, bandroll, standee, backdrop, poster) phục vụ các dự án quảng cáo và sự kiện.
- Lên kế hoạch, phối hợp với các phòng ban (Tư vấn, Hành Chính – Giáo vụ) để triển khai và tổ chức Kỳ thi Olympic Toán TITAN Việt Nam của Công ty.
- Đàm phán và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ (tập, quà, áo cho học sinh, thiết kế, in ấn, truyền thông,...).
- Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing Online (Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing,...).
- Phát triển và quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông của công ty (website, mạng xã hội, email,...).
- Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing và đề xuất giải pháp cải thiện.
- Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng mới để tối ưu các hoạt động quảng bá.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hoạt động khác của công ty theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
NỮ dưới 30 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan
