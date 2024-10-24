Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Chụp hình, quay phim

• Edit, chỉnh sửa video, hình ảnh

• Phối hợp cùng team lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video, hình ảnh

• Đóng góp ý tưởng, triển khai các chiến dịch marketing, chiến dịch marketing

• Phối hợp với Content và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng

• Xây dựng và quản lý nội dung hình ảnh, video trên website và social

• Xây dựng kho dữ liệu hình ảnh của Công ty và các dự án

• Chịu trách nhiệm sáng tạo, biên tập nội dung các sản phẩm marketing

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý và BGĐ

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 01 năm làm việc cùng vị trí.

• Sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên cho thiết kế và tạo dựng video như Adobe Premiere, After Effects...

• Có tính sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt và chủ động trong công việc.

• Có tính thẩm mỹ cao, luôn cập nhật xu hướng và công nghệ mới.

Hồ sơ cần nộp qua email: Portfolio

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ICON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng Lương tháng 13 + Thưởng cuối năm, lễ tết BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo quy định pháp luật Hưởng ngay 12 ngày phép/năm khi ký Hợp đồng chính thức sau 02 tháng thử việc, Lễ, Tết, Ốm đau, Thai sản, Hiếu Hỉ... Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, Review lương sau 06 tháng - 01 năm cống hiến (tùy năng lực – 10 – 25%) Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, gắn kết, có nhiều hoạt động bổ ích Được hưởng và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Công ty để đảm bảo tạo ra hiệu quả và chất lượng tốt nhất trong công việc. Tham gia Team Building, Du lịch hàng năm, Year End Party cùng toàn Group công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ICON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.