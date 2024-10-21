Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 Đương 23 KĐT Thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện quay, chụp clip review sản phẩm, chỉnh sửa và dựng video phù hợp với yêu cầu và tiêu chí thương hiệu. Edit video trên các kênh Digital marketing (facebook, youtube, instagram...). Thiết kế, cắt ghép các nội dung tạo hiệu ứng cho video. Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Video Editor. Sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp. Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin và khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả. Sự sáng tạo, linh hoạt và có khả năng đọc hiểu yêu cầu dự án. Có quy trình làm việc rõ ràng. Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng 10-15 triệu + thưởng + hoa hồng + phụ cấp Review lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc. Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, ..... Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1 lần/năm, teambuilding. Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.