Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 23 Đương 23 KĐT Thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm

Thực hiện quay, chụp clip review sản phẩm, chỉnh sửa và dựng video phù hợp với yêu cầu và tiêu chí thương hiệu. Edit video trên các kênh Digital marketing (facebook, youtube, instagram...). Thiết kế, cắt ghép các nội dung tạo hiệu ứng cho video. Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6)
Thực hiện quay, chụp clip review sản phẩm, chỉnh sửa và dựng video phù hợp với yêu cầu và tiêu chí thương hiệu.
Edit video trên các kênh Digital marketing (facebook, youtube, instagram...).
Thiết kế, cắt ghép các nội dung tạo hiệu ứng cho video.
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Video Editor. Sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp. Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin và khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả. Sự sáng tạo, linh hoạt và có khả năng đọc hiểu yêu cầu dự án. Có quy trình làm việc rõ ràng. Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Video Editor.
Sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp.
Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin và khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả.
Sự sáng tạo, linh hoạt và có khả năng đọc hiểu yêu cầu dự án.
Có quy trình làm việc rõ ràng.
Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Mức lương: lương cứng 10-15 triệu + thưởng + hoa hồng + phụ cấp Review lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc. Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, ..... Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1 lần/năm, teambuilding. Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.
Mức lương: lương cứng 10-15 triệu + thưởng + hoa hồng + phụ cấp
Review lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc.
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .....
Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1 lần/năm, teambuilding.
Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo
Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 đường 23 Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

