Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 ngõ 120 Yên Lãng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Tham gia sản xuất các video nội dung cho các kênh truyền thông của công ty, bao gồm: video giới thiệu sản phẩm, video quảng cáo, video hướng dẫn sử dụng, video chia sẻ kiến thức, v.v.

Biên tập video theo yêu cầu của trưởng nhóm, đảm bảo video đạt chất lượng cao, phù hợp với mục tiêu truyền thông.

Sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập video như Premiere, Canva, CapCut để tạo ra các video hấp dẫn, thu hút người xem.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng sản xuất video mới, ứng dụng các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng video.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất video theo yêu cầu của trưởng nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Có đam mê, sở thích liên quan đến ngành máy tính hoặc Gaming

Có niềm đam mê với sản xuất video, yêu thích sáng tạo nội dung.

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về biên tập video, sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập video như Premiere, Canva, CapCut.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 10tr trở lên

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng biên tập video.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

