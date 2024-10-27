Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Toà M5 số 91 Nguyễn Chí Thanh , Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chụp ảnh sản phẩm, ảnh câu lạc bộ, ảnh cơ thủ.

- Design ảnh, làm hình ảnh cho thương hiệu

- Lên ý tưởng quay dựng video.

- Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh để minh họa bài viết, cho video clip quay và dựng.

- Dựng video theo kịch bản và kế hoạch truyền thông, sau khi được duyệt thì sẽ đưa lên các trang Membership Site, Youtube, Facebook hoặc Zalo theo kế hoạch đã định.

- Phát triển kênh truyền thông media (tăng sub, tăng view,...).

- Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trở lên các ngành nghề liên quan du lịch, truyền thông,...

- Hiểu về truyền thông, sử dụng thành thạo máy quay, máy chụp hình, các phần mềm đồ họa và dựng video.

- Trẻ trung, năng động, chịu khó học hỏi các xu hướng thị trường.

- Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến.

- Có khả năng viết bài, sáng tạo & tư duy ngôn ngữ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH AN NHIỆT BILLIARDS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

- Thu Nhập 12tr-15tr/tháng

- Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định nhà nước

- Lương tháng 13.

- Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, thưởng các dịp lễ tết trong năm

- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN NHIỆT BILLIARDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin