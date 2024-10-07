Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tham gia sản xuất các nội dung truyền thông đa phương tiện cho công ty, bao gồm video, hình ảnh, và các tài liệu marketing khác
Chụp ảnh sản phẩm, video giới thiệu sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về hình ảnh của các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,v.v.).
Sản xuất và quản lý nội dung video trên TikTok
Lên ý tưởng, quay dựng và chỉnh sửa video ngắn cho kênh TikTok để tăng sự tương tác và nhận diện thương hiệu.
Sản xuất các nội dung sáng tạo, hợp xu hướng TikTok, nhằm thúc đẩy viral marketing và thu hút lượng người theo dõi
Biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh để tạo ra các nội dung hấp dẫn và chuyên nghiệp
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như brochure, poster, banner cho các chiến dịch marketing
Hỗ trợ xây dựng và duy trì thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông của công ty
Cộng tác với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung media phù hợp với chiến lược marketing tổng thể
Theo dõi xu hướng media mới và đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các dự án truyền thông
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên
Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects
Có kiến thức và kỹ năng về quay phim, chụp ảnh
Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế
Có portfolio các dự án đã thực hiện (nếu có)
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
