Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tham gia sản xuất các nội dung truyền thông đa phương tiện cho công ty, bao gồm video, hình ảnh, và các tài liệu marketing khác Chụp ảnh sản phẩm, video giới thiệu sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về hình ảnh của các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,v.v.). Sản xuất và quản lý nội dung video trên TikTok Lên ý tưởng, quay dựng và chỉnh sửa video ngắn cho kênh TikTok để tăng sự tương tác và nhận diện thương hiệu. Sản xuất các nội dung sáng tạo, hợp xu hướng TikTok, nhằm thúc đẩy viral marketing và thu hút lượng người theo dõi Biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh để tạo ra các nội dung hấp dẫn và chuyên nghiệp Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như brochure, poster, banner cho các chiến dịch marketing Hỗ trợ xây dựng và duy trì thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông của công ty Cộng tác với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung media phù hợp với chiến lược marketing tổng thể Theo dõi xu hướng media mới và đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các dự án truyền thông

Tham gia sản xuất các nội dung truyền thông đa phương tiện cho công ty, bao gồm video, hình ảnh, và các tài liệu marketing khác

Chụp ảnh sản phẩm, video giới thiệu sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về hình ảnh của các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,v.v.).

Sản xuất và quản lý nội dung video trên TikTok

Lên ý tưởng, quay dựng và chỉnh sửa video ngắn cho kênh TikTok để tăng sự tương tác và nhận diện thương hiệu.

Sản xuất các nội dung sáng tạo, hợp xu hướng TikTok, nhằm thúc đẩy viral marketing và thu hút lượng người theo dõi

Biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh để tạo ra các nội dung hấp dẫn và chuyên nghiệp

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như brochure, poster, banner cho các chiến dịch marketing

Hỗ trợ xây dựng và duy trì thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông của công ty

Cộng tác với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung media phù hợp với chiến lược marketing tổng thể

Theo dõi xu hướng media mới và đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các dự án truyền thông

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects Có kiến thức và kỹ năng về quay phim, chụp ảnh Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc ngoài giờ khi cần thiết Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế Có portfolio các dự án đã thực hiện (nếu có)

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects

Có kiến thức và kỹ năng về quay phim, chụp ảnh

Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế

Có portfolio các dự án đã thực hiện (nếu có)

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin