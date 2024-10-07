Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tham gia sản xuất các nội dung truyền thông đa phương tiện cho công ty, bao gồm video, hình ảnh, và các tài liệu marketing khác Chụp ảnh sản phẩm, video giới thiệu sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về hình ảnh của các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,v.v.). Sản xuất và quản lý nội dung video trên TikTok Lên ý tưởng, quay dựng và chỉnh sửa video ngắn cho kênh TikTok để tăng sự tương tác và nhận diện thương hiệu. Sản xuất các nội dung sáng tạo, hợp xu hướng TikTok, nhằm thúc đẩy viral marketing và thu hút lượng người theo dõi Biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh để tạo ra các nội dung hấp dẫn và chuyên nghiệp Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như brochure, poster, banner cho các chiến dịch marketing Hỗ trợ xây dựng và duy trì thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông của công ty Cộng tác với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung media phù hợp với chiến lược marketing tổng thể Theo dõi xu hướng media mới và đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các dự án truyền thông
Tham gia sản xuất các nội dung truyền thông đa phương tiện cho công ty, bao gồm video, hình ảnh, và các tài liệu marketing khác
Chụp ảnh sản phẩm, video giới thiệu sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về hình ảnh của các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,v.v.).
Sản xuất và quản lý nội dung video trên TikTok
Lên ý tưởng, quay dựng và chỉnh sửa video ngắn cho kênh TikTok để tăng sự tương tác và nhận diện thương hiệu.
Sản xuất các nội dung sáng tạo, hợp xu hướng TikTok, nhằm thúc đẩy viral marketing và thu hút lượng người theo dõi
Biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh để tạo ra các nội dung hấp dẫn và chuyên nghiệp
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như brochure, poster, banner cho các chiến dịch marketing
Hỗ trợ xây dựng và duy trì thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông của công ty
Cộng tác với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung media phù hợp với chiến lược marketing tổng thể
Theo dõi xu hướng media mới và đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các dự án truyền thông

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects Có kiến thức và kỹ năng về quay phim, chụp ảnh Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc ngoài giờ khi cần thiết Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế Có portfolio các dự án đã thực hiện (nếu có)
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên
Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects
Có kiến thức và kỹ năng về quay phim, chụp ảnh
Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế
Có portfolio các dự án đã thực hiện (nếu có)

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-media-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204784
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Hạn nộp: 30/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần Bất động sản BHS
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TMDV & GIẢI PHÁP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TMDV & GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Bảo Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược Phẩm Bảo Phương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ACAC ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ACAC ACADEMY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THGROUP
25 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETNAM LASH làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETNAM LASH
28 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Hướng dẫn viên du lịch CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TORUS BELLESOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TORUS BELLESOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Boydens Vietnam Part Of Sweco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Boydens Vietnam Part Of Sweco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Distinctive Kitchen làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Distinctive Kitchen
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL STORZ SE & CO. KG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL STORZ SE & CO. KG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 21 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm