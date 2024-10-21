Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty Nghiên cứu, xem xét những kênh, phương tiện hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của Công ty Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,... Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty Quản lý và kiểm tra dự án, ngân sách theo kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của dự án Lập báo cáo định kỳ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí/Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan khác Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Khả năng sáng tạo,tư duy thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, triền khai và theo dõi thực hiện các chiến dịch truyền thông Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao
Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo kinh nghiệm và năng lực làm việc Cơ hội thăng tiến trong công việc nếu làm việc tốt Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA

Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

