Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty Nghiên cứu, xem xét những kênh, phương tiện hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của Công ty Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,... Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty Quản lý và kiểm tra dự án, ngân sách theo kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của dự án Lập báo cáo định kỳ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí/Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan khác Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Khả năng sáng tạo,tư duy thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, triền khai và theo dõi thực hiện các chiến dịch truyền thông Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo kinh nghiệm và năng lực làm việc Cơ hội thăng tiến trong công việc nếu làm việc tốt Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.