Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN
- Hà Nội: 11QL32, Đ. Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tham gia sản xuất nội dung liên quan tới công nghệ ô tô.
Tham gia sản xuất video short nền tảng tiktok Tham gia design ảnh đăng fanpage facebook, website Tham gia quay/ chụp các nội dung trên kênh Quản lý kênh tiktok của công ty Phối hợp với team MKT để triển khai marketing cùng team Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video
Thành thạo các công cụ như: Premiere Pro, Capcut pc, Photoshop, Illustrator,..
Biết cách edit hình ảnh/video phù hợp trên các nền tảng: Facebook, Tiktok
Có tư duy thiết kế.
Có khả năng tự học, ham học hỏi
Có sở thích về ô tô là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương: 7 - 9 Triệu / Tháng
Thời gian làm việc: 8:30 - 18:00 ( T2 - T7 )
Du lịch, đào tạo, teambuilding cùng công ty
Được bổ trợ thêm các kiến thức về quay - dựng video, marketing, thương mại điện tử.
Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.
Được tham gia sinh hoạt thể thao : Đá bóng 1-2 trận/ tuần, bóng bàn, PS4,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN
