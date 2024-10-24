Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11QL32, Đ. Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tham gia sản xuất nội dung liên quan tới công nghệ ô tô.

Tham gia sản xuất video short nền tảng tiktok Tham gia design ảnh đăng fanpage facebook, website Tham gia quay/ chụp các nội dung trên kênh Quản lý kênh tiktok của công ty Phối hợp với team MKT để triển khai marketing cùng team Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

Tham gia sản xuất video short nền tảng tiktok

Tham gia design ảnh đăng fanpage facebook, website

Tham gia quay/ chụp các nội dung trên kênh

Quản lý kênh tiktok của công ty

Phối hợp với team MKT để triển khai marketing cùng team

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video Thành thạo các công cụ như: Premiere Pro, Capcut pc, Photoshop, Illustrator,.. Biết cách edit hình ảnh/video phù hợp trên các nền tảng: Facebook, Tiktok Có tư duy thiết kế. Có khả năng tự học, ham học hỏi Có sở thích về ô tô là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video

Thành thạo các công cụ như: Premiere Pro, Capcut pc, Photoshop, Illustrator,..

Biết cách edit hình ảnh/video phù hợp trên các nền tảng: Facebook, Tiktok

Có tư duy thiết kế.

Có khả năng tự học, ham học hỏi

Có sở thích về ô tô là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 7 - 9 Triệu / Tháng Thời gian làm việc: 8:30 - 18:00 ( T2 - T7 ) Du lịch, đào tạo, teambuilding cùng công ty Được bổ trợ thêm các kiến thức về quay - dựng video, marketing, thương mại điện tử. Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe. Được tham gia sinh hoạt thể thao : Đá bóng 1-2 trận/ tuần, bóng bàn, PS4,...

Mức Lương: 7 - 9 Triệu / Tháng

Thời gian làm việc: 8:30 - 18:00 ( T2 - T7 )

Du lịch, đào tạo, teambuilding cùng công ty

Được bổ trợ thêm các kiến thức về quay - dựng video, marketing, thương mại điện tử.

Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.

Được tham gia sinh hoạt thể thao : Đá bóng 1-2 trận/ tuần, bóng bàn, PS4,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin