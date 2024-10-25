Tuyển Nhân Viên Media thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai

• Quay video, chụp ảnh, chỉnh sửa video phục vụ cho các hoạt động truyền thông • Phối hợp lên ý tưởng, concept và triển khai các hình ảnh, video Marketing của các hoạt động quảng bá sản phẩm

• Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty; • Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty.

• Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty; • Chịu trách nhiệm quản trị kênh Tiktok của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Facebook, Youtube; • Đảm bảo video được chia sẻ rộng rãi qua các kênh website, social media (Facebook, Youtube, Tiktok...) • Phối hợp với các thành viên trong team để sản xuất nội dung và hình ảnh/video chất lượng và xử lý các công việc theo yêu cầu của cấp trên

• Chủ động học hỏi, update thường xuyên các tiêu chuẩn, định dạng viral, các lỗi vi phạm của video trên các nền tảng social, ecommerce.

• Thực hiện lưu trữ, quản lý và bảo quản video và máy quay.

• Setup đèn, ánh sáng - góc máy quay để tạo dựng các video tiktok • Quay chụp video tại hội chợ, triển lãm....các job quay ttrong kế hoạch công việc • Quay chụp, dựng các hoạt động truyền thông nội bộ theo chương trình của công ty • Phối hợp xây dựng danh sách ý tưởng, đạo cụ, shortlist. • Chuẩn bị, setup thiết bị cần thiết cho kịch bản. Phối hợp với biên kịch hoàn thành các job cần tổ chức sản xuất, quá trình tiền kỳ và hậu kỳ sản phẩm cho kênh tiktok

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý, BLĐ

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng. ĐH chuyên ngành Truyền thông, Marketing, ... hoặc các ngành khác nhưng có kinh nghiệm, biết về Marketing, Truyền Thông,.. Có > 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí như: Media; Quay, chụp và dựng video. Am hiểu cách thức vận hành của các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và lĩnh vực sản xuất nội dung. Sử dụng tốt các thiết bị quay chụp, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video: Photoshop, Canva, After Effects, Adobe Premiere Pro, Capcut,... Hiểu biết về quy trình từ quay chụp đến chỉnh sửa và hậu kỳ. Năng lực sản xuất nội dung số: Khả năng khai thác ý tưởng chủ đạo cho đề bài nội dung và xây dựng kế hoạch sản xuất. Khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật và cập nhật xu hướng tốt.

1/ Môi trường làm việc, tiện ích:

2/ Chế độ đãi ngộ, phúc lợi:

• Mức lương: Thoả thuận phù hợp với năng lực

3/ Hoạt động nội bộ, truyền thông:

Các hoạt động gắn kết nội bộ, truyền thông văn hóa doanh nghiệp: Team-building, sinh nhật công ty, tất niên, tân niên, tea-break các dịp lễ, mini-game công ty, ....

