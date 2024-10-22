Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 107 Xuân Quỳnh, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Tìm kiếm các nguồn hàng, các nhà cung cấp trên thế giới về lĩnh vực nguyên liệu và phụ gia phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam
- Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng từ bộ phận kinh doanh và bộ phận sản xuất.
- Liên hệ với NCC xin thông tin về tình trạng hàng hóa và giá cả phản hồi lại cho các bộ phận liên quan.
- Đặt hàng và theo dõi lịch trình hàng về.
- Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC thuộc nhóm mặt hàng phụ trách.
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả.
- Hỗ trợ cân đối, chuyển hàng nội bộ, thu mua cho các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00).

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam/ Nữ từ 25 -45 tuổi
- Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương, ĐH Kinh tế, Tài chính, Logictics
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng , các ứng dụng mạng xã hội
- Tiếng Anh giao tiếp tốt. (thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) , có chứng chỉ ielts 7.0 trở lên, hiểu biết về tiếng anh chuyên ngành là một lợi thế
- Có kinh nghiệm mua hàng Quốc tế: Trung Quốc/ Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Châu Âu, USA... ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên.
- Có kinh nghiệm về thủ tục thông quan/ khai báo hải quan.
- Là người cẩn thận, chịu khó và trung thực trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 600$ -2000 $
- Ăn trưa tại văn phòng
-Thưởng tháng/quý/năm, lương tháng 13
-Tham gia đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định Công ty
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái

Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 107 Phố Xuân Quỳnh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

