Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Quốc Tế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 liền kề 4 khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm, làm việc với NCC, tìm sản phẩm phù hợp với nhu cầu thương mại của công ty.

Đọc, dịch tài liệu sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, so sánh tính năng kỹ thuật tìm được ưu nhược điểm các mặt hàng

Thực hiện các bước/thủ tục mua hàng; Theo dõi và cập nhật thời gian hàng sản xuất, vận chuyển, giao nhận

Cập nhật giá hàng hoá

Lưu trữ hồ sơ

Thực hiện một số công việc, dự án khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Đại học trở lên, độ tuổi từ 22 đến 30

2. Chuyên ngành: Tốt nghiệp chuyên ngành ngoại thương, logistic, kinh tế,... các trường khối kinh tế.

3. Chứng chỉ: Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên môn

4. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

5. Kiến thức: Am hiểu các hoạt động logistic, mua hàng, vận chuyển quốc tế

6. Kỹ năng:

- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt

- Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh

- Kỹ năng thiết lập các mối quan hệ trong công việc

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc môi trường năng động, chủ động, sáng tạo

- Được tham gia trải nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn, có thể đi công tác nước ngoài theo từng chiến dịch

- Lộ trình phát triển rõ ràng, được quan tâm, dẫn dắt và hướng dẫn trực tiếp

- Cơ hội cho các bạn muốn gắn bó và phát triển lâu dài

- Thưởng theo chính sách và hoạt động kinh doanh của công ty, thưởng nóng theo từng chiến dịch

- Du lịch nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm

- Được đóng BHXH - BHYT, Hưởng các chế độ nghỉ phép năm,lễ tết, hiếu, hỷ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin