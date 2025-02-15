Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9, Đường 34A, Khu phố 5, P. An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch mua hàng:
Xác định nhu cầu nguyên vật liệu, thực phẩm, và các vật dụng phục vụ sản xuất theo kế hoạch từ bộ phận sản xuất.
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
Quản lý quá trình mua hàng:
Đàm phán giá cả, hợp đồng, và các điều khoản thương mại.
Đảm bảo thời gian giao hàng đúng tiến độ, chất lượng và số lượng theo yêu cầu.
Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhà cung cấp (hàng lỗi, giao trễ, v.v.).
Kiểm soát chất lượng và chi phí:
Đảm bảo hàng hóa mua vào đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp.
Quản lý ngân sách mua hàng, tối ưu chi phí trong khi vẫn đảm bảo chất lượng.
Quản lý nhà cung cấp:
Phát triển và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp chiến lược.
Định kỳ đánh giá hiệu suất nhà cung cấp và cập nhật danh mục nhà cung cấp.
Báo cáo và phối hợp nội bộ:
Báo cáo tình hình mua hàng và chi phí cho cấp quản lý.
Phối hợp với bộ phận sản xuất, kho, và kế toán để đảm bảo quy trình vận hành liên tục.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm việc vị trí thu mua trong ngành thực phẩm, dịch vụ ăn uống.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
- Hiểu biết và nắm rõ các tiêu chuẩn về VSATTP khi mua hàng.
- Có kinh nghiệm về tìm kiếm thị trường, hàng hóa, phát triển sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng deal giá tốt với nhà cung cấp.
- Trung thực, chịu khó, siêng năng, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Có chế độ lương thưởng tốt.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN....đầy đủ.
- Được hưởng 12 ngày phép năm.
- Được hỗ trợ tiền xăng và điện thoại, chỗ ở miễn phí,....
- Được thưởng các ngày lễ tết trong năm.
- Được nâng lương theo khả năng.
- Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, sinh nhật,....
- Và các chế độ khác được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 9, đường 34A, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

