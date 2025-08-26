Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cụm công nghiệp dốc 47, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng.

Thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng và điều kiện thanh toán với các nhà cung cấp.

Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian và số lượng.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhận hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Theo dõi và quản lý tồn kho nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho sản xuất.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.

Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng và quản lý tồn kho.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.

Có khả năng phân tích số liệu và lập kế hoạch.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.