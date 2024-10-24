Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32/106 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tạo đơn hàng và nhắn tin với shop bên Trung Quốc trên Taobao, 1688, Tmail... để mua hàng

- Thương lượng giá tốt nhất với nhà cung cấp

- Theo dõi mvđ, theo dõi tiến trình mua hàng từ kho tq, tiến độ hàng về, xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

- Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phòng mua hàng

- Thực hiện các yêu cầu khác do trưởng phòng và BGĐ giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Trung bằng hoặc cao trên HSK5

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm mua hàng trên taobao, 1688, tmail..

- Cẩn thận, cần cù, chủ động và có ý thức trong công việc,

- Có kinh nghiệm làm việc bằng Tiếng Trung, order hàng Trung Quốc là một lợi thế

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khoảng 10 -20 triệu theo lượng công việc và năng lực

- Được tham gia BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước

- Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng tháng lương 13, thưởng cuối năm

- Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, lễ, tết...

- Môi trường làm việc trẻ năng động, chuyên nghiệp.

