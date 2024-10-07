Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Crosify
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần Crosify

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Crosify

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km14 Song Phương, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Nhận thông tin về yêu cầu hàng hóa từ nhân viên kinh doanh và Công ty để tìm kiếm nguồn cung cấp phù hợp nhất
• Tìm kiếm, đánh giá và tuyển chọn nhà cung cấp, nhà máy sản xuất.
• Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.
• Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian sản xuất, thời điểm giao hàng và chi phí.
• Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.
• Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý.
• Góp phần củng cố, giảm chi phí từ các hoạt động mua hàng và vận chuyển

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học, thành thạo tiếng Trung ( chứng chỉ Tiếng Trung HSK3)
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng
• Độ tuổi 23-30 tuổi
• Có kiến thức sâu rộng về hàng hóa và giá cả thị trường
• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực
• Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt
• Trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 -15tr, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. Thử việc 2 tháng 90% lương, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Các phúc lợi và chế độ của công ty: 6 tháng du lịch 1 lần, sinh nhật, hiếu - hỉ. Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến. Làm việc từ 8h-17h Thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Thu nhập 12 -15tr, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Thử việc 2 tháng 90% lương, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Các phúc lợi và chế độ của công ty: 6 tháng du lịch 1 lần, sinh nhật, hiếu - hỉ.
Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Làm việc từ 8h-17h Thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Crosify

Công ty cổ phần Crosify

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

