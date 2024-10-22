Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI YH.TANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 188 Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, HN, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tạo đơn hàng và nhắn tin với shop bên Trung Quốc để mua hàng. - Thương lượng giá tốt nhất với nhà cung cấp, quản lý lộ trình hàng hoá - Phụ trách các việc liên quan như khiếu nại, theo dõi mã vận đơn, theo dõi tiến trình mua hàng từ kho Trung Quốc.

-Làm các công việc theo sự phân công của quản lí

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung, HSK 4 trở lên.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.

- Là người cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Có kinh nghiệm làm việc bằng Tiếng Trung, đã từng order hàng Trung Quốc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI YH.TANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 10.000.000 – 15.000.000vnđ bao gồm lương cứng + % chênh lệch mua hàng

-Chế độ nghỉ phép 1 ngày có tính lương/ tháng với nv chính thức

-Được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm theo quy định

-Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm

-Quyền lợi nâng cao: Miễn phí trà, cà phê, hoa quả...

-Môi trường làm việc tại Yh.Tang là môi trường trẻ, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, học hỏi lẫn nhau.

-Thời gian làm việc linh động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI YH.TANG VIỆT NAM

