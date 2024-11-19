Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, Ngách 21, Ngõ 151A Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. MÔ TẢ CHUNG

Thời gian làm việc: 8h – 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần làm việc trên văn phòng.

Số lượng cần tuyển: 01

Giới tính: Nam/nữ

Địa điểm làm việc: Tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo trực tiếp với: Leader Procurement

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Liên hệ các nhà cung cấp nước ngoài/thương hiệu (hoặc đại lý của các NCC nước ngoài tại Việt Nam) để có báo giá, đàm phán trao đổi thông để hối thúc, đảm bảo cung cấp đúng tiến độ, chủng loại & chất lượng theo yêu cầu đề xuất mua hàng đã được phê duyệt: 20%

Thực hiện nghiệp vụ mua hàng xuất nhập khẩu: Đàm phán, thương lượng, soạn thảo hợp đồng, xin giấy phép nhập khẩu hàng hóa (Bộ KHCN, Bộ Y tế), lên tờ khai hải quan, nộp chứng từ để làm thông quan hàng hóa tại chi cục, thông báo hàng về cho bộ phận đề xuất mua hàng. . .theo đúng quy trình, theo dõi cho đến khi việc nhập xuất khẩu hoàn tất, hàng về đến kho: 40%

Kiểm soát các chứng từ Hải quan, thủ tục nhận hàng và liên hệ với các cơ quan liên quan khác (nếu cần hoặc phát sinh): 5%

Tiếp nhận, theo dõi, cập nhật và quản lý các hồ sơ, chứng từ có liên quan trong công tác mua hàng xuất nhập khẩu: 10%

Giải quyết các vấn đề khiếu nại (nếu có) với Nhà cung cấp: 10%

Dịch họp và các tài liệu nước ngoài liên quan: 10%

Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp/Ban Giám đốc: 5%

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. YÊU CẦU

3.1 Kinh nghiệm, kỹ năng

- Tốt nghiệp ĐH các trường: Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, thương mại, hoặc chuyên ngành Ngoại Ngữ nhưng có kiến thức về XNK (Quy trình XNK, vận tải, bảo hiểm, điều kiện giao hàng, hình thức thanh toán,...)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực XNK , chăm chỉ và cẩn thận, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp, thương thảo, soạn thảo email, hợp đồng, kỹ năng xử lý tình huống.

3.2 Thái độ, tính cách.

- Ham học hỏi, nhanh nhẹn linh hoạt xử lý tình huống, tính cách cầu thị, chăm chỉ và cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

4. QUYỀN LỢI

4.1. Chính sách đãi ngộ

Lương cơ bản: 10-13 triệu/tháng. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng. Cung cấp MÁY TÍNH để làm việc.

10-13 triệu/tháng

Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,...

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty; Trung bình 2 đến 3 tháng lương.

4.2. Chế độ chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm miễn phí.

Chế độ thai sản: "Nữ: 50% lương cố định suốt 6 tháng thai sản + 1.000.000. Nam có vợ sinh: 1 tháng lương cố định + 500.000" đối với CBNV có thâm niên từ 3 năm trở lên.

Phụ cấp nuôi con nhỏ từ 2-5 tuổi: 500.000/tháng đối với CBNV có thâm niên từ 3 năm trở lên

4.3. Chế độ thời gian làm việc

Thời gian làm việc: Tuân theo quy định của công ty, thường là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.

Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật.

Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động.

Được làm việc Online 2 ngày/tháng hưởng 80% lương và được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng.

4.4. Phát triển năng lực và lộ trình công danh.

4.4. Phát triển năng lực và lộ trình công danh

Đào tạo thực chiến làm thủ tục Xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa và hỗ trợ chi phí cho những khóa học bên ngoài.

4.5. Hoạt động gắn kết

Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.

4.6. Văn phòng làm việc và tiện ích

- Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, Laptop, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí

- Tiện ích văn phòng: Khu vực ăn uống: Lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt,... và "Tiệm tạp hóa" đồ ăn nhẹ miễn phí.

- Khu vực giải trí: Bàn bi-a, Billar, máy gắp gấu, TV loa karaoke.

4.7. Môi trường làm việc, văn hoá, xã hội

- Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.

- Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.

- Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...

4.8. Quyền lợi khác

Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin