Tuyển Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G5 Fivestar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Nghiên cứu, đánh giá khả năng tiêu thụ của sản phẩm và đề xuất phát triển các sản phẩm OEM mới mang brand KATA: trong lĩnh vực ngành hàng công nghệ, điện tử, chăm sóc sức khỏe và phụ kiện, nội thất ô tô.

- Tìm kiếm nhà cung cấp và các nhà máy trong nước và nước ngoài, đầu mối làm việc với các đối tác về sản phẩm được giao

- Phối hợp với các bộ phận triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới khi được phê duyệt giám đốc

- Xây dựng phương án đưa sản phẩm mới ra thị trường và tài liệu hướng dẫn đào tạo nội bộ về sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp từ CĐ, ĐH

- Ưu tiên UV giao tiếp tốt Tiếng Anh

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh nghiên cứu và phát triển mọi nghành hàng,...

- Có thể đi công tác hoặc audit NCC trong và ngoài nước.

- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm.

- Có kỹ năng quản lý và điều phối công việc của bản thân và các bộ phận có liên quan để bàn giao kết quả cuối cùng cho cấp trên và công ty.

Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8.000.000 - 12.000.000tr/tháng (tùy kinh nghiệm)

- Hỗ trợ chi phí công tác đầy đủ khi đi trong và ngoài nước

- Thưởng sinh nhật/Tết và quà một số dịp lễ.

- Xét tăng lương 12 tháng/ lần

- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi đến 40%

- Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện với quy mô 150 Nhân sự

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc

- Tham gia tiệc, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

- Du lịch, teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.