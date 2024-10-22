Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 13 đường số 9, KDT Him Lam, Quận 7
Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
- Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm mới mang tính chiến lược và sáng tạo cho các mô hình nhà máy của công ty
- Hoàn thành công thức chế biến, chi phí giá vốn chính xác của các thành phần cho các sản phẩm được phát triển; đảm bảo tỷ lệ giá vốn theo định mức công ty yêu cầu
- Đảm bảo nguyên liệu, hàng hóa, sản phẩm đảm bảo chất lượng và VSATTP.
- Thiết lập và liên tục cập nhật tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm phù hợp theo quy định của pháp luật
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 2-3 năm kinh nghiệm mảng thịt, xúc xích, đồ viên,..
- Kiến thức thấu đáo về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, HACCP và Chứng nhận Phục vụ An toàn;
- Phải có kiến thức thấu đáo về các sản phẩm thực phẩm, công thức nấu ăn và viết quy trình, xây dựng giá vốn
- Kiến thức thấu đáo về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, HACCP và Chứng nhận Phục vụ An toàn;
- Phải có kiến thức thấu đáo về các sản phẩm thực phẩm, công thức nấu ăn và viết quy trình, xây dựng giá vốn
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập gross: 14.000.000-16.000.000đ/ tháng
- Chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
- Chế độ thưởng sinh nhật, lễ tết,...
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm
- Đào tạo định kỳ hàng năm
- Review tăng lương 1 lần/ năm
- Chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
- Chế độ thưởng sinh nhật, lễ tết,...
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm
- Đào tạo định kỳ hàng năm
- Review tăng lương 1 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI