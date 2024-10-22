Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 13 đường số 9, KDT Him Lam, Quận 7

- Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm mới mang tính chiến lược và sáng tạo cho các mô hình nhà máy của công ty

- Hoàn thành công thức chế biến, chi phí giá vốn chính xác của các thành phần cho các sản phẩm được phát triển; đảm bảo tỷ lệ giá vốn theo định mức công ty yêu cầu

- Đảm bảo nguyên liệu, hàng hóa, sản phẩm đảm bảo chất lượng và VSATTP.

- Thiết lập và liên tục cập nhật tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm phù hợp theo quy định của pháp luật

- Có 2-3 năm kinh nghiệm mảng thịt, xúc xích, đồ viên,..

- Kiến thức thấu đáo về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, HACCP và Chứng nhận Phục vụ An toàn;

- Phải có kiến thức thấu đáo về các sản phẩm thực phẩm, công thức nấu ăn và viết quy trình, xây dựng giá vốn

- Thu nhập gross: 14.000.000-16.000.000đ/ tháng

- Chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN

- Chế độ thưởng sinh nhật, lễ tết,...

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm

- Đào tạo định kỳ hàng năm

- Review tăng lương 1 lần/ năm

